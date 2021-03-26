У смолянки украли дорогое кольцом в больнице. Фото: Светлана Макеева

На допросе 58-летняя потерпевшая рассказала, что оставила украшение, когда пошла на процедуры. Вернувшись, ювелирного изделия стоимостью около 4000 рублей не было.

Подозрения пали на соседку по палате – 31-летнюю жительницу Духовщинского района. На момент задержания воровка успела продать кольцо, а деньги потратить.

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