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Происшествия26 марта 2021 10:45

Первый пал сухой травы около озера ТЭЦ-2 произошел в Смоленске

Сгорело около 3000 кв метров
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Первый пал сухой травы около озера ТЭЦ-2 произошел в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Горящую траву обнаружили в 19.00 25 марта. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь. Причиной произошедшего специалисты считают, так называемый, «человеческий фактор». А вот случайно или специально загорелась трава в ближайшее время будет установлено.

- Каждый пал сухой травянистой растительности, осуществляемый с нарушениями требований пожарной безопасности это преступление, за которое в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность, - напоминают в ГУ МЧС России по Смоленской области.

В прошлом году весна на Смоленщине была тяжелой - горели гектары лесов. Огонь не щадил животных и жилые дома.

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