Первый пал сухой травы около озера ТЭЦ-2 произошел в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Горящую траву обнаружили в 19.00 25 марта. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь. Причиной произошедшего специалисты считают, так называемый, «человеческий фактор». А вот случайно или специально загорелась трава в ближайшее время будет установлено.

- Каждый пал сухой травянистой растительности, осуществляемый с нарушениями требований пожарной безопасности это преступление, за которое в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность, - напоминают в ГУ МЧС России по Смоленской области.

В прошлом году весна на Смоленщине была тяжелой - горели гектары лесов. Огонь не щадил животных и жилые дома.