В Смоленске бывший директор парка в Соловьиной роще получил 3 года условно.Фото: из архива "КП".

По информации СУ СК по Смоленской области, в период с 2016 по 2017 год обвиняемый организовал продажу здания на проспекте Строителей площадью 1439,7 квадратных метров. На тот момент оно принадлежало АНО «Парк культуры и отдыха «Соловьиная роща». Сделка проходила без одобрения Правления организации и по заведомо заниженной цене.

Подсудимый внес в документы неверные сведения о согласии членов Правления. В итоге объект был продан за 4,6 млн рублей, при том, что реальная стоимость дома - 7,5 млн.

- В результате действий подсудимого АНО «Парк культуры и отдыха «Соловьиная роща» был причинен особо крупный имущественный ущерб в размере 2,9 млн рублей, - отметили в следственном комитете.

Обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.

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