Видео страшной аварии в Смоленске появилось в сети. Фото: ВКонтекте.

ДТП произошла днем 28 марта на улице Шейна, сообщают очевидцы в паблике «Взаимопомощь на дорогах» Вконтакте.

- Вчера в районе 21:00 ещё лежала. Стояла машина ППС и малолетки на ВАЗ стояли рядом, - пишут в паблике.

По неподтвержденным данным, водитель Lada Largus ехал на работу и в него врезался Оpel, за рулем которого находились молодые люди в состоянии опьянения.

От сильного удара отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась. После из «Ларгуса» вышли молодые люди и избили пострадавшего водителя.

По информации местных СМИ, мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По неподтвержденным данным, водитель «Ларгуса» в реанимации.

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