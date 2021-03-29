Тело 51-летнего мужчины достали из озера в Смоленской области. Фото: пресс-служба Пожарно-спасательного центра.

Тело 51-летнего мужчины достали из озера в Смоленской области, сообщает пресс-служба Пожарно-спасательного центра.

ЧП произошло в районе деревни Даниловичи Рославльского района Смоленской области. Мужчина был обнаружен 28 марта в озере Даниловичи.

- Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, - сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее видео страшной аварии в Смоленске появилось в сети. Водитель Lada Largus пострадал в ДТП и был избит.