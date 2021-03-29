Две машины сгорели за последние сутки в Смоленской области. сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Первый инцидент произошел в деревне Понятовка Шумячского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В гараже горел УАЗ 2001 года выпуска.

Второй – в деревне Печерская буда Хиславичского района — вспыхнул ВАЗ 2114, припаркованный рядом с одним из домов.

Пожарные потушили огонь, но машины получили сильные повреждение и их не удастся восстановить.

В первом случае к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем, во втором – замыкание.

Ранее тело 51-летнего мужчины достали из озера в Смоленской области. Следователи устанавливают обстоятельства гибели.