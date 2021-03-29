В Смоленске имя космонавта Юрия Гагарина присвоят планетарию. Фото: МБУК "Планетарий" города Смоленска.

Смоленский планетарий будет носить имя Юрия Алексеевича Гагарина, сообщает пресс-служба администрации. Учреждение переименуют в честь юбилея первого полета в космос.

Обсерватория была построена в 1973 году. Сегодня жители и гости города могут посетить лекции, которые сопровождаются видеопрограммами с показом звёздного неба, демонстрацией небесных светил в телескопы. Также здесь рассказывают о подвиге первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

В обсерватории в безоблачные вечера с помощью телескопов можно увидеть горы и моря на Луне, планеты, звёздные скопления и туманности. Днём демонстрируются детали солнечной поверхности.

Ранее Вахта Памяти-2021 открылась в Смоленске. В этом году предполагается провести от 30 до 40 экспедиций.

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