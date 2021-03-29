До 1 сентября планируют благоустроить центральную часть города Гагарин. Фото: ru.wikipedia.org.

До 1 сентября планируют благоустроить центральную часть города Гагарин. Там же появится сквер, посвященный 60-летию полета человека в космос.

Финансирование на эти цели – 70 млн рублей – было получено благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ в категории «малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек».

- В прошлом году администрацией муниципалитета разработана ПСД на проведение работ, и в настоящее время подготовлена документация для проведения аукциона по определению подрядчика. Осуществить проект планируется до 1 сентября текущего года, - сообщил губернатор Алексей Островский на совещании в администрации.

Ранее стало известно, что в Смоленске переименуют планетарий. В честь юбилея первого полета в космос.