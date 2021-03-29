Смолянам вручили Государственные награды. Фото: администрация Смоленской области.

Награждение прошло в администрации региона. На встрече губернатор Алексей Островский передал регалии Почетного гражданина Смоленской области Алексея Ивановича Орлова его внуку Алексею Сергеевичу Копачёву. Выразил уважение благородному поступку 14-летней школьницы из Угры Кристине Кузенковой, погибшей при спасении тонувшего в реке ребенка. И глубокую признательность всем медицинским работникам за тяжелый и благородный труд в условиях, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, любовь к людям и глубокую преданность своей профессии.

Ранее "КП" писала, что до 1 сентября планируют благоустроить центральную часть города Гагарин. Объем финансирования – 70 млн рублей.