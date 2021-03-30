Мощный водопад со стен в смоленском медуниверситете попал на видео. Фото: из архива издания.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне сняли на видео мощный водопад, хлынувший накануне со стен СГМУ на тротуар. Поток воды высотой в три этажа очевидцы сравнили с водопадом на небоскребе Liebian International Plaza.
Инцидент произошел накануне, 29 марта.
Отметим, в настоящее время в вузе проходит реконструкция. Строительные леса и забор оградили пешеходов, которые могли пострадать от сильного потока воды сверху.
Ранее видео страшной аварии в Смоленске появилось в сети. Водитель Lada Largus пострадал в ДТП и был избит – соцсети (подробнее).