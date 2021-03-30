Ремонт на улице Пржевальского начали в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Ремонт на улице Пржевальского начали в Смоленске, сообщает городская администрации. Рабочие готовятся к ремонту коммуникаций – на месте произведены раскопы и завезены трубы и колодцы.

Ранее в пресс-службе отмечали, что метод бурения поможет отремонтировать сети без больших раскопов, что положительно скажется на сроках ремонта.

Ранее "КП" писало, что до 1 сентября планируют благоустроить центральную часть города Гагарин. Объем финансирования – 70 млн рублей.