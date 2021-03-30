Всероссийская акция «Зажги синим» пройдет в Смоленске. Фото: паблик "Лопатинский сад в Смоленске" ВКонтакте.

Всероссийская акция «Зажги синим» пройдет в Смоленске. Мероприятие направлено на привлечение общественного внимания к вопросам аутизма, изменение отношения в обществе к людям, страдающим данным синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети. Подсветкой синего цвета будут подсвечены здания, скульптуры и природные объекты.

В столице региона синие светильники установят за арт-объектом «Я люблю Смоленск», расположенным у входа в Центральный парк культуры и отдыха «Лопатинский сад». Огни будут направлены на Смоленскую крепостную стену.

Также к акции присоединится торговый центр "Галактика", где на время приглушат звук музыки.

Ранее "КП" писала, как мощный водопад со стен в смоленском медуниверситете попал на видео. Огромной силы поток воды обрушился на тротуар перед вузом.