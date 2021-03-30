В Смоленске рассказали о планируемых изменениях в сфере занятости. Фото: smolensk.er.ru.

В апреле 2021 года нынешнему закону о занятости исполнится 30 лет. За все время своего существования он так и не поменялся коренным образом. «Единая Россия» предлагает сделать поиск работы максимально удобным и эффективным.

«Сегодня мы обсуждаем законопроект, который существенно изменяет, дополняет и совершенствует отношения работодателя и работника, службы занятости и клиента, – отметил секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов. – Менять законодательство необходимо в соответствии с новыми вызовами, в первую очередь, опираясь на мнение самих жителей. Во время личных приемов граждан мы часто слышим вопросы, связанные с трудоустройством. Очень важно, чтобы новый законопроект был понятен каждому человеку, доведен до профсоюзов и трудовых коллективов».

В региональном отделении «Единой России» обсуждение поправок прошло с участием профсоюзов, профильных ведомств и работодателей. Ранее законопроект поддержали на фракции «Единой России» в региональном парламенте и на очередном заседании областной Думы.

«Актуальность изменений связана с развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения», - подчеркнула председатель комитета по социальной политике Ольга Васильева. Она рассказала о некоторых изменениях.

Новые поправки сделают службу занятости более современной. Она станет единой федеральной структурой по всей стране. Кроме того, все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать информацию о своих предложениях. В целом планируется создать доступную каждому россиянину базу вакансий, где собраны предложения со всех регионов.

Также безработные смогут получать поддержку в открытии своего дела и проходить профессиональное обучение в службах занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Урок преподнесла и пандемия. Теперь больше услуг доступно в электронном виде. Онлайн-сервисы начали испытывать еще в прошлом году, и важно, что такой подход будет закреплен на законодательном уровне, считает начальник Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области Роман Романенков.

«В апреле прошлого года было оперативно принято постановление Правительства №460, согласно которому граждане могли в дистанционном формате получить услугу по поиску работы. Не нужно было собирать документы, приходить лично, человек подает лишь заявление в электронном виде и потом органы службы занятости путем межведомственного взаимодействия собирают всю необходимую информацию для оказания гражданину такой услуги», – рассказал Роман Романенков.

Представители областного профсоюза подчеркнули, что помощь с поиском работы требуется молодежи. В целом поправки направлены на поддержку социально незащищенных граждан: тех, кто остался безработным или стал самозанятым, выпускников, пенсионеров, инвалидов, женщин с детьми.

«Благодаря законопроекту в большей степени будет соблюдена защита прав работников. Так уже было с «удаленкой» (прим.ред.: инициатива «Единой России» поддержана Госдумой в прошлом году)», – считает Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Александр Капустин.

О необходимости обновления закона и реформирования служб занятости в мае 2020 года заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Над поправками работала специально созданная группа, в которую вошли представители «Единой России», Минтруда и профсоюзов.

17 февраля 2021 года о готовности законопроекта Президенту Владимиру Путину сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. 18 февраля партия внесла законопроект на рассмотрение Госдумы.