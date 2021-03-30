В Смоленске отопительный сезон завершится не раньше 20 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Смоленске завершится отопительный сезон. Замглавы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко сообщила, что прекращение подачи тепла произойдет также, как и годом ранее – власти будут ориентироваться на среднесуточную температуру. Напомним, как только столбики термометра продержатся пять дней на отметке 8 градусов по Цельсию – тепло покинет квартиры смолян.

По информации «РП», отопительный сезон в Смоленске может завершиться в 20 числах апреля.

Также отключить отопление не спешат и из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Холодные батареи могут спровоцировать всплеск заболеваемости сезонными простудами.

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