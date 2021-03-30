В Смоленске депутат поможет отремонтировать мемориал на Маршала Конева. Фото: smolensk.er.ru.

Депутат горсовета от «Единой России» Александр Верейкин уже обсудил с руководством Промышленного района Смоленска дальнейшую судьбу комплекса «Братские могилы 30 000 советских военнопленных, погибших в концлагере №126 в 1941 - 1943 годах». Народный избранник намерен принять участие в реконструкции ограждения мемориала.

Первым делом будет сделано обследование объекта, затем приступят к работе.

Напомним, Александр Верейкин уже помогал Администрации обновить краску на комплексе, но непосредственно ремонтом занимался другой подрядчик, выигравший аукцион.

По словам депутата, работы ко Дню Победы были временными, этой весной ограждение отремонтировано основательно.

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