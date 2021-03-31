Трех рыбаков спасли с Вазуского водохранилища в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Гагаринском районе трое рыбаков не смогли самостоятельно добраться до берега. Днем 30 марта любители зимней рыбалки отправились на Вазуское водохранилище в деревне Субботники. После обеда уровень воды поднялся, и рыбаки оказались в 150 метрах отрезанными от берега.

Мужчины быстро позвонили спасателям и те через некоторое время прибыли на место. На сушу экстремалов доставили на катере с воздушной подушкой, сообщает пресс-служба Пожарно-спасательного центра.

Спасатели обращают внимание любителей весенней рыбалки, что в связи с потеплением их увлечение может быть опасно для жизни.

Ранее в Смоленской области сгорели две машины.