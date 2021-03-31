В Смоленской области появится ряд Центров управления регионом. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

В Смоленской области появится ряд Центров управления регионом. Первым делом, учреждения будут созданы в крупных населенных пунктах области и в первую очередь – в Смоленске, а также Рославле, Вязьме, Десногорске, Сафонове, Ярцеве, Гагарине.

По словам руководителя Центра управления регионом Смоленской области Сергея Королева, крайне важно, чтобы Центры в будущем открыли во всех городских округах и муниципальных районах «поскольку решение половины поступающих обращений, так или иначе, входит в компетенцию местной власти».

Губернатор Алексей Островский всецело поддержал прозвучавшую инициативу и дал соответствующие поручения руководителям профильных органов власти.

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