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Общество31 марта 2021 16:59

Оздоровительные зарядки хотят проводить в парках и скверах Смоленска

Первое занятие пройдет весной в парке «Соловьиная роща»
Источник:kp.ru
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Оздоровительные зарядки хотят проводить в парках и скверах Смоленска. Фото: Дмитрий Ахмадуллин.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Оздоровительные зарядки хотят проводить в парках и скверах Смоленска. Новая инициатива принадлежит городскому Совету ветеранов.

Планируется, что первое занятие пройдет весной в парке «Соловьиная роща». Далее акция пройдет в других парках и скверах города – в Реадовском парке и сквере у самолета на Покровке, сообщает региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Сотрудники учреждения рассказали, что зарядка будет проходить под музыку и такой формат встреч планируют проводить дважды в неделю – в среду и в субботу.