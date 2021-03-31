Оздоровительные зарядки хотят проводить в парках и скверах Смоленска. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Оздоровительные зарядки хотят проводить в парках и скверах Смоленска. Новая инициатива принадлежит городскому Совету ветеранов.

Планируется, что первое занятие пройдет весной в парке «Соловьиная роща». Далее акция пройдет в других парках и скверах города – в Реадовском парке и сквере у самолета на Покровке, сообщает региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Сотрудники учреждения рассказали, что зарядка будет проходить под музыку и такой формат встреч планируют проводить дважды в неделю – в среду и в субботу.