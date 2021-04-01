Коронавирус выявлен на 8 территориях Смоленской области за последние сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал карту новых случаев заражения в регионе за последние сутки. На удивление, больше всего заболевших обнаружено не в Смоленске, а в городе Починок (+10).

На втором месте оказался Рославль (+6), на третьем - Гагарин (+5). Смоленск расположился лишь на 4-ой позиции с четырьмя новыми случаями заражения. В Смоленском районе, Велиже и Сафронову обнаружено по 2 случая заражения, в Хиславичах - «плюс» 1. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2981 человек, из них 2397 - в режиме самоизоляции, 584 - в стационаре.

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