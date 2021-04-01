Свой пост покинул Глава департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии

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Сегодня, 1 апреля, стало известно об уходе с поста Главы департамента по природным ресурсам и экологии Романа Захарова. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на администрацию Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский решил не продлевать трудовые отношения с руководителем органа исполнительной власти.

Также стало известно, что все заместители Алексея Островского продолжат занимать свои должности: первый замгубернатора, восемь заместителей, а также два исполняющих обязанности замглавы региона. Продленные трудовые отношения будут действовать ближайшие 6 месяцев.

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