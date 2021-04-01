Суд запретил деятельность пищеблока смоленской школы после массового отравления детей

Суд запретил работу пищеблока смоленской школы после массового отравления учащихся. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дорогобужский районный суд Смоленской области запретил деятельность пищеблока Верхнеднепровской школы СОШ №2 из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Стало известно, что в ходе проверки Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения: отсутствуют маркировки разделочных столов, суточные пробы, уборочный инвентарь для туалета в пищеблоке, не ведется гигиенический журнал осмотров работников пищеблока, журналы контроля температурного режима холодильного оборудования и журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, на растворе дезинфицирующего средства «Жавель» отсутствует дата приготовления, не осуществляется производственный контроль.

Также в пресс-службе районного суда рассказали, что сотрудниками пищеблока были приняты продукты без информационных ярлыков, в наличии имеются продукты с истекшим сроком годности и имеются дефекты стен.

Индивидуальный предприниматель признал свою вину в ходе судебного заседания, предоставил акт об устранении нарушений. ИП признан судом виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность пищеблока приостановлена на 8 суток.

Ранее мы писали о том, что в Смоленской области в школах нашли нарушения в организации питания.