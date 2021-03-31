В Смоленской области в школах нашли нарушения в организации питания. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленской области в школах нашли нарушения в организации питания. Вопросы возникли к почти 90 процентам образовательных учреждений. Специалисты брали пробы продуктов и готовых блюд. И находили нарушения.

- Проверки проводились в прошлом году, - сообщает региональный Роспотребнадзор. - Нарушения санитарного законодательства были выявлены при 82,2% обследований организаций для детей и подростков. Нарушения в организации питания выявлены в 87,3% школ, у 76% операторов питания и поставщиков продуктов питания.

Составлено 190 административных наказаний, 9 административных дел направлены в суды. Выдано более 50 представлений об устранении причин и условий, из-за которых произошло нарушение.

Ранее в школе №2 поселка Верхнеднепровский Смоленской области дети массово отравились школьным питанием.

Также в Смоленске рассказали о планируемых изменениях в сфере занятости.