Мошенник вымогал деньги у проректора смоленского вуза под видом проверяющего. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проректор одного из вузов города обратился в дежурную часть УМВД в Смоленске с информацией о том, что у него вымогают деньги. Сотруднику образовательного учреждения позвонил неизвестный и сообщил, что он работает в проверяющих органах и поможет "пережит" внеплановую проверку за денежное вознаграждение. Свои услуги мошенник оценил в 32 700 рублей.

Правоохранительные органы в ходе расследования выяснили, что горе-проверяющий - это ранее судимый 32-летний житель Ульяновска. Он подозревается еще в трех подобного рода преступлениях в Смоленской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье за покушение на мошенничество. Ему грозит срок до пяти лет.

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