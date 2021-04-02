Под Смоленском "Лада Гранта" насмерть сбила пешехода ночью 2 апреля

В Смоленской области случилось смертельное ДТП с участием пешехода. Фото: Гибдд.рф.

Смертельное ДТП случилось около 00:34 часов ночью 2 апреля на 192 км дороги М1 «Беларусь» в Вяземском районе. Водитель 1987 года рождения за рулем "Лады" сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП еще до приезда скорой погиб мужчина 1980 года рождения.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

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