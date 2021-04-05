Пенсионерка из Смоленского района перевела более 400 тысяч мошенникам

В отдел полиции по Смоленскому району обратилась 66-летняя жительница одной из деревень с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Заявительнице на мобильный телефон звонили с 35 разных неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками банка, говорили о попытке списания денег с ее карты.

Под предлогом защиты сбережений они ввели потерпевшую в заблуждение и просили перевести имеющуюся на карте сумму на указанные ими «безопасные» расчетные счета.

Взволнованная женщина сняла имеющиеся на счете деньги и самостоятельно перевела мошенникам 423 тысячи рублей.

Звонки заявительнице были с абонентских номеров города Москвы, Кемеровской области, Республик Коми и Краснодарского края.

Полицейские проводят проверку. Запрошены транзакции денежных средств, изъяты чеки и детализация телефонных разговоров.

Напомним, мошенник вымогал деньги у проректора смоленского вуза под видом проверяющего.