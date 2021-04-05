В Смоленске молодому парню грозит до 7 лет тюрьмы за грабеж магазина. Фото: pixabay.cocm. Фото: pixabay.com

В полицию Смоленска обратился администратор сетевого магазина, расположенного на 4-м Краснофлотском переулке, с заявлением о грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В магазин пришел неизвестный мужчина и, набрав с полок кондитерских изделий на сумму около 2 000 рублей, намеревался пройти мимо касс, не заплатив за товар.

Администратор торгового зала попытался остановить злоумышленника, но тот оттолкнул мужчину в сторону и скрылся.

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, покупателей и сотрудников магазина, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.

Вскоре стражи порядка нашли подозреваемого. Неработающий ранее судимый 24-летний житель Смоленска пояснил, что похищенный товар он в дальнейшем планировал сбыть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому парню грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, пенсионерка из Смоленского района перевела более 400 тысяч мошенникам.