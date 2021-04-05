Смоленские таможенники поймали водителя с 20 тоннами нелегальных груш

Смоленские таможенники поймали водителя с 20 тоннами груш. Фото: pixabay.com.

В районе населенного пункта Красная Горка Краснинского района Смоленской области 31 марта 2021 года для проверки документов таможенники остановили транспортное средство.

По документам, представленным водителем, из Германии транзитом в Республику Башкортостан следовало более 20 тонн пива.

После изучения документов сотрудники провели дополнительный осмотр автомобиля. Оказалось, что в грузовом отсеке автомобиля находится товар, не указанный в документах.

В ходе последующего досмотра установлено, что вместо пива в автомобиле перевозилось около 20 тонн свежих немаркированных груш. Документы на выявленный товар водитель не предоставил.

«Для дальнейшей проверки и принятия решения в отношении груза и перевозчика материалы преданы в Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям», - сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни Дмитрий Васюков.

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