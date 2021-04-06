В Смоленской области потратят 276 млн на проведение весенних полевых работ. Фото: администрация Смоленской области.

В администрации региона состоялось рабочее совещание, посвященное обсуждению вопросов готовности сельхозтоварпроизводителей Смоленской области к проведению весенней посевной компании.

Губернатор Алексей Островский сообщил, что планируемая площадь ярового сева в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах составит практически 167 тысяч гектаров - по сравнению с прошлым годом она увеличится на 9 тысяч гектаров.

«В этом году планируется посеять 105 тысяч гектаров яровых зерновых культур (+ 12 тысяч гектаров), 10 тысяч гектаров ярового рапса (+ 2,2 тысяч), также увеличатся посевные площади картофеля, кукурузы, сохранится посевная площадь под овощами. Площадь, засеваемая элитными семенами, составит 33 тысячи гектаров, что на 23% больше уровня прошлого года», - рассказал Губернатор региона.

С начала года хозяйства уже получили 95 миллионов рублей средств государственной поддержки из бюджетов федерального и регионального уровней.

«В целях своевременного и качественного проведения посевной кампании до 1 мая им будет направлено еще свыше 141 миллиона рублей. Таким образом, на подготовку и проведение весеннего сева планируется предоставить 236 миллионов рублей бюджетных средств. Это на 27 миллионов рублей больше аналогичного периода прошлого года», - пояснил Алексей Островский.

Напомним, смоленские таможенники поймали водителя с 20 тоннами нелегальных груш.