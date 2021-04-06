8 апреля прокурор области ответит на вопросы жителей Смоленска. Фото: pixabay.com.

В четверг, 8 апреля 2021 года, с 10:00 прокурор области Карапетян Сергей Эдуардович в рамках работы мобильной приемной проведет личный прием жителей Заднепровского района Смоленска.

Прием будет проводиться в здании прокуратуры района по адресу: город Смоленск, улица Коммунистическая, дом №7.

Для предварительной записи на прием граждане могут обратиться по телефону 8(4812)38-85-30 до 7 апреля 2021 года.

В целях наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов обращения.

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