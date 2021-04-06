Смоленская таможня возбудила 2 уголовных дела из-за контрабанды препаратов. Фото: pixbay.com.

Шесть блистеров, содержащих 96 капсул препарата для похудения, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Смоленской таможни изъяли у жительницы областного центра.

Она получила таблетки в одном из почтовых отделений Смоленска с помощью международного почтового отправления из Казахстана.

Еще более внушительный объем был изъят у жительницы одной из деревень Сафоновского района Смоленской области.

24 блистера, содержащих 384 капсулы аналогичного препарата, она получила также в международном почтовом отправлении из Казахстана.

«Проведенная экспертиза установила, что в капсулах находится препарат, содержащий действующее вещество - сибутрамин, включенный в список веществ, запрещенных к ввозу и обороту на территории России. Масса сильнодействующего вещества в первом случае составила 31,68 г, во втором – 138,24 г», - сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Котиков.

Возбуждено два уголовных дела.

Ранее смоленские таможенники поймали водителя с 20 тоннами нелегальных груш.