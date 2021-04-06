В Смоленской области ожидается мокрый снег с дождем 7 апреля. Фото: ГУ МЧС России по региону.

В эту среду - 7 апреля - в Смоленске и области сохранится облачная погода, ночью возможны прояснения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.

Утром и днем местами предвидится налипание мокрого снега.

Ветер подует восточной, днем западной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем +2°C…+7°C.

В Смоленске: ночью 0°C…-2°C, днем +3°C…+5°C.

По приметам, если 7 апреля ветер, туман или иней, то год будет урожайным. Если на крышах еще есть снег, то он еще в течение месяца останется в поле. Холодная погода в этот день обещает утренние заморозки.

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