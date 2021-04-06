В Смоленске начался ремонт в скверах и парках и покраска скамеек. Фото: городская администрация.

Накануне специалисты «Зеленстроя» покрасили скамейки в сквере Памяти воинов-интернационалистов и сквере возле памятника Кутузову на Соборной Горе.

Ремонт и покраска скамеек и других малых архитектурных форм будет осуществляться и в других городских общественных зонах, там где это требуется, сообщает городская администрация.

Также рабочие бригады муниципального предприятия ведут текущую уборку закрепленных территорий во всех районах Смоленска.

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