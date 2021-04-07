Островский поручил разобраться со сбоями при записи на вакцинацию от COVID-19. Фото: администрация Смоленской области.
Губернатор Алексей Островский в режиме видеоконференции провел рабочее совещание членов администрации Смоленской области.
В ходе работы поднимался вопрос вакцинации населения против коронавируса.
Оказалось, что за последние две недели поступило несколько жалоб, связанных с получением соответствующих сертификатов о вакцинации.
Смоляне пишут о невозможности записаться на вакцинацию в связи с отсутствием препарата, а также проблемах в работе электронных систем записи через портал Госуслуг и получения сертификатов.
«Прошу активизировать работу в данном направлении. Силами профильного Департамента необходимо провести мониторинг существующих проблем и еще раз детально изучить механизм записи на вакцинацию и получения сертификатов. Важно понимать, кто и за что здесь отвечает и почему система местами пробуксовывает», - поручил глава региона.
Напомним, 6 апреля еще 6 новый смертей зарегистрировано от COVID-19 в Смоленской области.