Островский поручил разобраться со сбоями при записи на вакцинацию от COVID-19. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский в режиме видеоконференции провел рабочее совещание членов администрации Смоленской области.

В ходе работы поднимался вопрос вакцинации населения против коронавируса.

Оказалось, что за последние две недели поступило несколько жалоб, связанных с получением соответствующих сертификатов о вакцинации.

Смоляне пишут о невозможности записаться на вакцинацию в связи с отсутствием препарата, а также проблемах в работе электронных систем записи через портал Госуслуг и получения сертификатов.

«Прошу активизировать работу в данном направлении. Силами профильного Департамента необходимо провести мониторинг существующих проблем и еще раз детально изучить механизм записи на вакцинацию и получения сертификатов. Важно понимать, кто и за что здесь отвечает и почему система местами пробуксовывает», - поручил глава региона.

Напомним, 6 апреля еще 6 новый смертей зарегистрировано от COVID-19 в Смоленской области.