В Сафонове мужчина судился с налоговой из-за долгов его полной тезки. Фото: pixabay.com.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по Смоленской области обратилась в суд с иском о взыскании пени по транспортному налогу за 2016 год, задолженности и пени по земельному налогу за 2016-2018 годы с собственника транспортного средства и земельного участка.

14 января 2021 года Сафоновский районный суд Смоленской области согласился с заявлением налоговой службы.

Вскоре оказалось, что мужчина, которого обязали выплатить деньги, является полной тезкой должника и не должен оплачивать чужие пени.

Лишь 6 апреля 2021 года судебная коллегия отменила решение районного суда.

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