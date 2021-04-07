В Смоленске замначальника таможни частично признала вину в получении взятки

В Смоленске замначальника таможни и гендиректора фирмы заключили под стражу за взятку. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, заместитель начальника Смоленской таможни ЦТУ ФТС России и генеральный директор коммерческой организации обвиняются во взяточничестве в особо крупном размере.

В период 2019-2020 годов заместитель начальника Смоленской таможни ЦТУ ФТС России получила от генерального директора коммерческой организации взятку имущественного характера на общую сумму не менее 2 миллионов рублей.

Взятка дана за общее покровительство и в содействии оформлению импортных товаров.

Так, коммерсант организовал проведение и оплатил строительные и ремонтные работы жилого дома, в котором проживает сотрудница таможни, а также купил и установил в ее коттедж бытовую технику.

Оба фигуранта дела заключены под стражу.

Обвиняемая вину признала частично и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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