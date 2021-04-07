В Смоленской области уничтожили около 4 тонн говядины из Белоруссии. Фото: Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Сотрудники УМВД России по Смоленской области остановили два микроавтобуса под управлением граждан Республики Беларусь, в которых с грубым нарушением ветеринарных требований перевозилась говядина.

Инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что мясо общим весом около 4 тонн перевозилось в объезд официальных ветеринарных постов без каких-либо документов, подтверждавших его происхождение, качество и безопасность.

Транспортировка осуществлялась навалом, в антисанитарных условиях, совместно с посторонними предметами, в автомобилях, не предназначенных для перевозки пищевой продукции.

В итоге, говядина неизвестного происхождения была утилизирована, а перевозчики привлечены к административной ответственности.

Ранее смоленская таможня возбудила 2 уголовных дела из-за контрабанды препаратов.