В Смоленске две школы получат музыкальные инструменты на 11 млн рублей. Фото: городская администрация.

Детскую музыкальную школу № 5 имени В.П. Дубровского и Детскую школу искусств № 8 имени Д.С. Русишвили города Смоленска оснастят новыми музыкальными инструментами, сообщает городская администрация.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» двум муниципальным учреждениям дополнительного образования областного центра в сфере культуры и искусства из федерального и регионального бюджетов выделено в общей сложности более 11 миллионов рублей.

К 1 сентября 2021 года образовательные организации получат музыкальные инструменты, оборудование и музыкальную литературу.

Напомним, В Смоленской области заработал «Чат-бот по выплате на детей от 3 до 7 лет».