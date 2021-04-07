В Смоленской области уничтожили около 77 тонн яблок и груш из Белоруссии. Фото: Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

На смоленском полигоне ТКО и отходов производства с 1 по 6 апреля было утилизировано 4 партии подкарантинной продукции общим весом 77 тонн.

Ранее сотрудники мобильных групп Смоленской таможни приостановили грузовых автомобилей, следовавших из Республики Беларусь в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

По документам в грузовых отсеках транспорта должны были перевозиться картонные коробки, макулатура и дезинфицирующие средства.

Однако фактически перевозились около 59,7 тонн груш и 17,28 тонн яблок.

При этом у перевозчиков отсутствовали какие-либо сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность фруктов.

Вся нелегально ввезенная продукция уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения.

Виновные лица привлечены Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

Ранее в Смоленской области уничтожили около 4 тонн говядины из Белоруссии.