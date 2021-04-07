В Смоленске осудят двух полицейских за фальсификацию контрабанды наркотиков. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, бывший начальник и старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Рославльский» обвиняются в превышении должностных полномочий.

В начале прошлого года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков, чтобы искусственно повысить показатели в сфере раскрытия преступлений с контрабандой наркотиков, нашли местного жителя, который привлекался к уголовной ответственности за их распространение.

Под предлогом возможного смягчения наказания за ранее совершенное преступление, полицейские принудили его передать наркотик какому-либо наркозависимому лицу из его окружения, чтобы он пересек с ним государственную границу РФ и был бы задержан за контрабанду наркотиков.

12 марта 2020 года обвиняемые, получив информацию, что мужчина с ранее полученным от них наркотиком едет на междугороднем автобусе в город Кричев Республики Беларусь, задержали его на территории пограничного пункта, расположенного в районе 428 км автодороги А130 деревни Дубовички Шумячского района.

После чего полицейские были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России. В настоящее время стражи порядка из органов внутренних дел уволены.

Вину в совершении преступления бывшие сотрудники полиции не признали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Смоленске замначальника таможни частично признала вину в получении взятки.