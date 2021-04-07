В Смоленской области ожидается снег, дождь и гололед 8 апреля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

8 апреля на территории Смоленской области вновь облачно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Мокрый снег будет идти еще на протяжении ночи, днем ожидается дождь.

Ночью синоптики прогнозируют местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +2°C…+7°C.

В Смоленске: ночью 0°C…-2°C, днем +4°C…+6°C.

Судя по народным приметам, если в этот день на крышах лежит снег – значит, он пролежит на полях до Юрьева дня (6 мая).

Водителям, которые успели сменить резину, рекомендуют оставить завтра свое авто дома.

Ранее смоленских водителей уже предупреждали об ухудшении погоды.