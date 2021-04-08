На пяти улицах Смоленска отключат холодную воду 8 апреля. Фото: pixabay.com.

По сообщению СМУП «Горводоканал», 8 апреля с 09:30 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

улица Бакунина, 5, 5а, 7, 7б, 9, 11, 12, 13, 14 (средняя школа № 28),

улица Красина, 5/ 28, 26, 26а, 38, 38а (детский сад № 14 «Алиса»),

улица Пржевальского, 5, 8, 10,

улица Воровского, 9, 22, 23, 24, 26, 26а, 28,

переулок Воровского.

Ограничение связано с ремонтными работами.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Напомним, в Смоленской области ожидается снег, дождь и гололед 8 апреля.