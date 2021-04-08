В Смоленске наградили 41 медработника Почетными грамотами города-героя. Фото: городская администрация.

Глава города Андрей Борисов и председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова вручили 41 медицинским работникам из 17 учреждений Почетные грамоты города-героя Смоленска.

Сотрудников стационарных, амбулаторно-поликлинических учреждений, скорой медицинской помощи, ковидных госпиталей отметили за большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сохранение здоровья и спасение жизней людей.

На церемонии награждения в адрес врачей, работников среднего и младшего медицинского персонала, которые в период пандемии проявили высочайший профессионализм, самообладание, душевную стойкость, было сказано много теплых слов.

«Ваш труд – это великое призвание, требующее особых профессиональных и душевных качеств: самоотдачи, постоянного совершенствования, сострадания. Сегодня люди в белых халатах искренне воспринимаются, как представители не только благородной и гуманной, но и героической профессии. Находясь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, вы спасаете человеческие жизни, рискуя своими собственными», – подчеркнул Андрей Борисов.

Напомним, на пяти улицах Смоленска отключат холодную воду 8 апреля.