В Смоленской области состоится VII региональный отборочный этап «Абилимпикс». Фото: администрация Смоленской области.
С 14 по 15 апреля в Смоленской области под патронатом губернатора Алексея Островского состоится VII региональный отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью.
В этом году участниками седьмого регионального отборочного этапа «Абилимпикс» станут 85 смолян, в числе которых – школьники, студенты, молодые специалисты.
Площадками соревнований выступят 10 образовательных учреждений области.
Испытания пройдут по 16 направлениям – конкурсанты продемонстрируют свои силы в таких компетенциях, как «Швея», «Адаптивная физическая культура», «Художественный дизайн», «Малярное дело», «Администрирование баз данных», «Массажист» и пр. В нынешнем году впервые будут представлены компетенции «Вязание спицами», «Игромастер» и «Столярное дело».
Оценивать профессиональное мастерство конкурсантов будут 82 эксперта из числа педагогических работников образовательных организаций и представителей работодателей.
Также помимо соревновательной части запланирована масштабная деловая, культурная, профориентационная программы в дистанционном формате.
Победители регионального этапа представят Смоленщину в финале VII Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет 15-19 ноября в Москве.
Напомним, в Смоленске наградили 41 медработника Почетными грамотами города-героя.