В Смоленской области состоится VII региональный отборочный этап «Абилимпикс». Фото: администрация Смоленской области.

С 14 по 15 апреля в Смоленской области под патронатом губернатора Алексея Островского состоится VII региональный отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью.

В этом году участниками седьмого регионального отборочного этапа «Абилимпикс» станут 85 смолян, в числе которых – школьники, студенты, молодые специалисты.

Площадками соревнований выступят 10 образовательных учреждений области.

Испытания пройдут по 16 направлениям – конкурсанты продемонстрируют свои силы в таких компетенциях, как «Швея», «Адаптивная физическая культура», «Художественный дизайн», «Малярное дело», «Администрирование баз данных», «Массажист» и пр. В нынешнем году впервые будут представлены компетенции «Вязание спицами», «Игромастер» и «Столярное дело».

Оценивать профессиональное мастерство конкурсантов будут 82 эксперта из числа педагогических работников образовательных организаций и представителей работодателей.

Также помимо соревновательной части запланирована масштабная деловая, культурная, профориентационная программы в дистанционном формате.

Победители регионального этапа представят Смоленщину в финале VII Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет 15-19 ноября в Москве.

Напомним, в Смоленске наградили 41 медработника Почетными грамотами города-героя.