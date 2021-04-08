В Демидове пассажирку госпитализировали после столкновения двух «ВАЗ». Фото: pixabay.com.

7 апреля около 22:00 в районе дома №76 по улице Руднянская в Демидове произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

20-летний водитель «ВАЗ 2105» на перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу машине «ВАЗ 2112». За рулем второго авто находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2112», госпитализирована с телесными повреждениями.

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