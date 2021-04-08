Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 апреля 2021 15:19

В Смоленске школьники вышли в финал всероссийских соревнований по шахматам

Победители примут участие в финальном этапе соревнований, который пройдет в июне в городе Туапсе Краснодарского края
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
В Смоленске школьники вышли в финал всероссийских соревнований по шахматам. Фото: городская администрация.

В Смоленске школьники вышли в финал всероссийских соревнований по шахматам. Фото: городская администрация.

Первое место в областном шахматном турнире «Белая ладья» заняла команда гимназии № 4 города Смоленска.

В состав команды входили Тимофей Фомин, Вадим Белкин, Анастасия Грахольская и Анастасия Галактионова, сообщает городская администрация.

Победители примут участие в финальном этапе соревнований, который пройдет в июне в городе Туапсе Краснодарского края.

Читайте также:

В Смоленской области состоится VII региональный отборочный этап «Абилимпикс» (подробнее).

Образование