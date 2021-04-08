В Смоленске школьники вышли в финал всероссийских соревнований по шахматам. Фото: городская администрация.
Первое место в областном шахматном турнире «Белая ладья» заняла команда гимназии № 4 города Смоленска.
В состав команды входили Тимофей Фомин, Вадим Белкин, Анастасия Грахольская и Анастасия Галактионова, сообщает городская администрация.
Победители примут участие в финальном этапе соревнований, который пройдет в июне в городе Туапсе Краснодарского края.
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