В Смоленске 30 лет назад запустили первый троллейбус. Фото: городская администрация.

Троллейбусная система города начала строиться ещё в 1976 году по трассе площадь Смирнова — улица Индустриальная - ТЭЦ-2, сообщает администрация Смоленска.

Однако, вскоре строительство было законсервировано. В середине 1980-х проект был изменен.

Первый троллейбусный маршрут (№1) был запущен спустя несколько лет. Позже стали появляться другие. Сейчас в Смоленске 4 маршрута, охватывающих разные уголки города. Ежедневно на линию выходит 32 троллейбуса.

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