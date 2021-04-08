В Смоленской области синоптики прогнозируют мокрый снег 9 апреля. Фото: pixabay.com.

9 апреля на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью синоптики прогнозируют местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +6°C…+11°C.

В Смоленске: ночью 0°C…-2°C, днем +8°C…+10°C.

Ветер западный, юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

С каждым днем солнце набирает и в полдень уже начинает припекать. Но ближе к вечеру заметно холодает, а по ночам столбик термометра опускается ниже нуля.

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