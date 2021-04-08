Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 апреля 2021 17:00

В Смоленске задержали мужчину с поддельными водительскими правами

Подозреваемому грозит до одного года тюрьмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
В Смоленске задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Фото: pixabay.com.

В Смоленске задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Фото: pixabay.com.

Сотрудники Госавтоинспекции Смоленска остановили автомобиль марки Ford на улице Рыленкова для проверки документов.

Машиной управлял 26-летний житель областного центра.

При проверке водительского удостоверения по информационным базам данных полицейские усомнились в его подлинности и направили его на экспертизу.

Водителя задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что права поддельные.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до одного года тюрьмы.

Напомним, в Демидове пассажирку госпитализировали после столкновения двух «ВАЗ».

ЧП