Под Смоленском виновник ДТП оплатил долг в 169 тысяч после ареста авто. Фото: УФССП России по Смоленской области.

По информации судебных приставов по Сычевскому и Новодугинскому районам УФССП России по Смоленской области, местный житель отказывался выплачивать долг в 169 тысяч рублей.

Смолянин попал в ДТП, в котором повредил чужой автомобиль. Суд обязал его выплатить ущерб. Однако, виновник аварии проигнорировал решение суда и избегал приставов.

При этом на телефонные звонки смолянин исправно отвечал, но оплачивать долг не торопился.

Тогда судебный пристав составил акт ареста его авто Toyota Sprinter. Арестованное имущество с помощью эвакуатора было доставлено на специализированную стоянку.

Лишь после этого мужчина оплатил долг.

Напомним, в Смоленске задержали мужчину с поддельными водительскими правами.