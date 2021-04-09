В Смоленске задержали двух мошенниц, похитивших более 170 тысяч у пенсионерок. Фото: УМВД России по Смоленской области.

В декабре 2020 года в отдел полиции по Смоленску обратились две местные жительницы (1949 и 1951 года рождения) с заявлениями о мошенничестве.

Со слов, потерпевших неизвестные обманом похитили у них свыше 170 тысяч рублей.

На улице к пенсионеркам подходила неизвестная женщина, которая представлялась целительницей и уверяла, что все болезни, которые мучают женщин это исключительно порча, которую можно снять.

В этот момент к ним подходила еще одна женщина, которая представлялась «исцеленной» и благодарила свою подельницу за якобы оказанную ей магическую помощь.

Проникшись доверием, потерпевшие приглашали незнакомок домой, где те проводили ритуал очищения с куриным яйцом. В конце ритуала лжецелительница разбивала яйцо, внутри оно оказывалось черным. Мошенница пояснила, что порча снята и предлагала женщинам очистить все их сбережения.

Проводя ритуал, злоумышленница положила сбережения потерпевших в пакет, после чего поменяла деньги на обычную бумагу, возвращала пакет и запрещала разворачивать его до определенного времени.

Обман пенсионерки обнаруживали спустя несколько дней.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых на одной из улиц города и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Задержанными оказались двое неработающих жительниц соседнего региона (1949 и 1959 года рождения). В настоящий момент деньги средства возвращены потерпевшим в полном объеме.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Женщинам грозит до 5 лет тюрьмы. Они заключены под стражу.

Напомним, под Смоленском виновник ДТП оплатил долг в 169 тысяч после ареста авто.